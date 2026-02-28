In Pokémon Vento e Onda ci saranno due nuove versioni di Pikachu

Gli elementi grafici sono quelli facilmente riconoscibili di Pikachu, che mantiene le sue caratteristiche di base, ma si presenta con accessori, abbigliamento e anche colorazione diversi rispetto allo standard.

Si tratta di Ventochu e Ondachu , che dovrebbero essere legati alle singole versioni del nuovo capitolo, visibili anche all'interno del trailer di presentazione con il loro particolare abbigliamento a tema con l'ambientazione di Pokémon Vento e Onda.

Come è chiaramente emerso dal trailer di presentazione, in Pokémon Vento e Onda saranno presenti due nuove versioni di Pikachu , che risultano essere varianti ufficiali dell'iconica creatura, diventata il simbolo dell'intera serie.

Due Pikachu abbronzati

Ventochu, che potrebbe essere collegato esclusivamente a Pokémon Vento, è un Pikachu maschio caratterizzato da un abbigliamento decisamente estivo e in linea con l'ambientazione marinara di questo nuovo capitolo.

Ventochu e Ondachu: le nuove varianti di Pikachu in Pokémon Vento e Onda

A vederlo, sembra una specie di turista in pieno relax: cambia hawaiana con colletto alzato, occhiali da sole e cappello a falda larga da spiaggia, Ventochu sembra decisamente intenzionato a godersi la vita, sebbene dal video appaia un po' distaccato.

Dal'altra parte, Ondachu è una Pikachu femmina che appare un po' più elegante, con un completo floreale sempre in linea con l'ambientazione estiva e un cappellino coordinato allo stile dell'abito, e un atteggiamento un po' più amichevole.

Entrambi sono caratterizzati da una colorazione più scura del normale, probabilmente dovuta all'abbronzatura data dall'ambientazione estremamente solare di Pokémon Vento e Onda, ma potrebbe essere considerata anche una forma cromatica.

Abbiamo scoperto anche i tre starter di Pokémon Vento e Onda, dunque resta da capire quale sia precisamente il ruolo di questi due Pikachu, che tuttavia sembrano avere una certa importanza all'interno della nuova generazione.