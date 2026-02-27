Gli Starter di Pokémon Vento e Pokémon Onda sono stati presentati

The Pokémon Company ha presentato ufficialmente gli Starter di Pokémon Vento e Pokémon Onda, ovverosia Pombon, Browt e Gecqua, appartenenti rispettivamente ai tipi Fuoco, Erba e Acqua.

"L'area sotto la sua gola brilla debolmente grazie all'organo che genera calore all'interno dei suoi polmoni", si legge nella descrizione di Pombon. "Questo Pokémon è ingenuo e amichevole", e in effetti l'aspetto da volpino gli conferisce senz'altro un'aria simpatica, tipica di un cucciolo di cane.

"Questo Pokémon corre in giro pieno di energia mentre svolge la fotosintesi usando le foglie sulla sua fronte", recita invece la scheda di Browt. "È vivace ma può anche essere un po' goffo." E ha delle sopracciglia notevoli, aggiungeremmo.

"Questo Pokémon lancia elastiche sfere d'acqua dalla sua coda", si legge infine nella descrizione di Gecqua. "È molto intelligente e si muove con astuzia mentre si dà delle arie." Un po' geco, un po' ranocchio, è senz'altro un Pokémon davvero buffo.