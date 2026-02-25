Assassin's Creed Hexe ha perso il creative director, Clint Hocking lascia Ubisoft

Clint Hocking, creative director di Assassin's Creed Hexe, ha lasciato Ubisoft dopo aver lavorato per diversi anni nella casa francese, occupandosi della direzione creativa di giochi come Far Cry 2, Splinter Cell: Chaos Theory e Watch Dogs: Legion.

A sostituire Hocking come creative director per l'ancora misterioso episodio di Assassin's Creed ci sarà Jean Guesdon, che ha ricoperto lo stesso ruolo per Assassin's Creed: Black Flag e Assassin's Creed Origins, dunque conosce già molto bene la serie.

"Ringraziamo sinceramente Clint per la sua visione, i suoi contributi creativi e la dedizione nel corso degli anni, e gli auguriamo il meglio in vista del suo prossimo capitolo", ha dichiarato un portavoce di Ubisoft ai microfoni di VGC.

"Lo sviluppo di Assassin's Creed Codename Hexe continua con un team esperto", ha aggiunto il rappresentante dell'azienda francese. "Il gioco offrirà qualcosa di distintivo all'interno del franchise di Assassin's Creed e non vediamo l'ora di poter condividere ulteriori informazioni in futuro."