Fallout 4 per Nintendo Switch 2 riceverà il supporto al DLSS e miglioramenti alla stabilità con un update

Quest'ultima novità è particolarmente importante: come visto nel caso di Resident Evil Requiem , l'upscaler basato sull'IA di NVIDIA permette di raggiungere risultati impressionanti anche usando risoluzioni native molto basse . Al momento non è stata indicata una data di uscita dell'aggiornamento, ma dal post ufficiale di Bethesda pare non dovremo attendere a lungo.

Bethesda ha annunciato un aggiornamento in arrivo per la versione Nintendo Switch 2 di Fallout 4: Anniversary Edition , pensato per migliorare la stabilità generale del gioco e introdurre il supporto al DLSS .

Come gira ora Fallout 4 su Nintendo Switch 2?

Attualmente Fallout 4 su Switch 2 offre tre modalità grafiche: 30 fps, 40 fps (solo in portatile e su schermi a 120 Hz o superiori) e 60 fps. La modalità a 30 fps punta alla qualità, con una risoluzione fino a 1440p e impostazioni grafiche più elevate, sacrificando però la fluidità. La modalità Performance, invece, riduce la qualità delle texture e la risoluzione di rendering per mantenere un frame-rate più alto e stabile.

Un recente videoconfronto di ElAnalistaDeBits con le versioni PS4 e PS5 suggerisce che la conversione per Switch 2 sia complessivamente solida e priva di grossi problemi sul fronte prestazionale. L'arrivo del DLSS potrebbe comunque rappresentare un passo avanti significativo, consentendo una risoluzione più alta e/o un frame-rate più stabile, soprattutto nelle aree più pesanti da gestire. Per capire l'impatto reale dell'aggiornamento, però, serviranno analisi tecniche approfondite una volta disponibile.