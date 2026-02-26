Ninja Gaiden 4: The Two Masters è il nuovo DLC annunciato, con data di uscita e trailer

Ninja Gaiden 4 si espande con l'arrivo del DLC The Two Masters, che ha una data di uscita fissata per il 4 marzo e un trailer di presentazione che mostra qualcosa dei nuovi contenuti in arrivo con il pacchetto aggiuntivo.
Si tratta di un'espansione che amplia la storia di base e vede Yakumo e Ryu combattere contro altri nemici, attraverso una nuova porzione di azione che si svolge dopo la conclusione dai contenuti di base del gioco e propone sfide di notevole intensità.
Ci sono poi alcuni elementi che vanno ad arricchire il sistema di combattimento, in particolare per quanto riguarda le armi utilizzabili dai due protagonisti.
Sfide ancora più impegnative in arrivo
Come vediamo nel trailer, The Two Masters è un'espansione dedicata soprattutto ai giocatori più esperti, introducendo alcune sfide di alto livello che si pongono dopo la conclusione della storia principale, e ampliando il racconto di Ninja Gaiden 4.
Il DLC introduce anche due nuove armi per ampliare gli stili di combattimento di Yakumo e Ryu: il primo brandirà una nuova falce chiamata "Solitaire" particolarmente adatta per affrontare grandi quantità di nemici in gruppo, mentre i nuovi guanti serpente "Jakotsumon" di Ryu sono perfetti per combattimenti rapidi e ravvicinati e offrono nuovi modi per accorciare le distanze dagli avversari.
Oltre ai nuovi contenuti della storia e alle nuove armi, l'espansione aggiunge anche Abyssal Road, una nuova modalità di resistenza che propone combattimenti consecutivi e intensità crescente con 100 combattimenti unici e nemici tratti sia del gioco base che dal DLC, oltre a introdurre nuove meccaniche Special Blood Essence e Frenzied enemy che cambiano dinamicamente le condizioni di battaglia.
In arrivo anche numerosi miglioramenti in termini di qualità della vita, aggiustamenti al bilanciamento e correzioni di bug, con una patch che verrà pubblicata in corrispondenza del lancio del DLC il 4 marzo.