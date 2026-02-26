Ninja Gaiden 4: The Two Masters è il nuovo DLC annunciato, con data di uscita e trailer

Si tratta di un'espansione che amplia la storia di base e vede Yakumo e Ryu combattere contro altri nemici, attraverso una nuova porzione di azione che si svolge dopo la conclusione dai contenuti di base del gioco e propone sfide di notevole intensità.

Ninja Gaiden 4 si espande con l'arrivo del DLC The Two Masters , che ha una data di uscita fissata per il 4 marzo e un trailer di presentazione che mostra qualcosa dei nuovi contenuti in arrivo con il pacchetto aggiuntivo.

Sfide ancora più impegnative in arrivo

Come vediamo nel trailer, The Two Masters è un'espansione dedicata soprattutto ai giocatori più esperti, introducendo alcune sfide di alto livello che si pongono dopo la conclusione della storia principale, e ampliando il racconto di Ninja Gaiden 4.

Il DLC introduce anche due nuove armi per ampliare gli stili di combattimento di Yakumo e Ryu: il primo brandirà una nuova falce chiamata "Solitaire" particolarmente adatta per affrontare grandi quantità di nemici in gruppo, mentre i nuovi guanti serpente "Jakotsumon" di Ryu sono perfetti per combattimenti rapidi e ravvicinati e offrono nuovi modi per accorciare le distanze dagli avversari.

Oltre ai nuovi contenuti della storia e alle nuove armi, l'espansione aggiunge anche Abyssal Road, una nuova modalità di resistenza che propone combattimenti consecutivi e intensità crescente con 100 combattimenti unici e nemici tratti sia del gioco base che dal DLC, oltre a introdurre nuove meccaniche Special Blood Essence e Frenzied enemy che cambiano dinamicamente le condizioni di battaglia.

In arrivo anche numerosi miglioramenti in termini di qualità della vita, aggiustamenti al bilanciamento e correzioni di bug, con una patch che verrà pubblicata in corrispondenza del lancio del DLC il 4 marzo.