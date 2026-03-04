Ninja Gaiden 4 è stato aggiornato alla versione 1.004.000 per il DLC The Two Masters

Il DLC "The Two Masters" è accessibile a chi lo ha acquistato separatamente, a chi possiede la Deluxe Edition o ha effettuato l'upgrade alla stessa. Il pacchetto comprende dei nuovi contenuti narrativi, giocabili solo dopo aver completato la storia principale del gioco base a qualsiasi livello di difficoltà, oltre a delle nuove armi: Solitaire per Yakumo e Jakotsumon per Ryu. Le armi sono disponibili immediatamente, salvo per chi non ha ancora superato il tutorial, nel qual caso si sbloccano nel capitolo "Tokyo insanguinata".

È stato pubblicato un nuovo aggiornamento di Ninja Gaiden 4 , disponibile su Xbox Series X e S, PC e PlayStation 5, che fa da apripista al DLC "The Two Masters" e porta il gioco alla versione 1.004.000 , introducendo tante novità gratuite, migliorie e correzioni varie.

Tra le principali aggiunte figura anche la nuova modalità "Via dell'abisso", che si sblocca completando la storia del DLC. Ci sono anche dei nuovi nemici, accessori e trofei/obiettivi (a seconda della versione).

Una delle nuove armi di Ninja Gaiden 4

Oltre al DLC, l'aggiornamento gratuito aggiunge la funzione "Set di armi", che consente di personalizzare la ruota delle armi e delle magie direttamente dal menu Equipaggiamento. È stata introdotta la possibilità di saltare la sequenza post morte del personaggio e sono state ampliate le opzioni di personalizzazione per controller, tastiera e mouse fin dalla schermata iniziale.

Sul piano del gameplay, sono stati aggiunti frame di invincibilità iniziali a diverse mosse per migliorare la fluidità e l'equilibrio degli scontri. Sono state inoltre apportate modifiche alle lame gemelle, che ora permettono di annullare alcuni attacchi a mezz'aria dopo l'impatto a terra, anche collegandoli a una Tecnica Finale. Migliorato leggermente l'agganciamento automatico della Corsa del Vento e regolata la trasparenza dei nemici quando si trovano davanti alla telecamera, così da rendere il combattimento più leggibile. I nemici Burabura ora rilasciano Essenza quando sconfitti (ma non se si autodistruggono).

L'aggiornamento va a sistemare anche alcuni problemi tecnici: i tempi di caricamento sono stati leggermente ridotti, c'è stata una correzione al sistema di puntamento durante le Tecniche Finali, c'è minore probabilità di cadere oltre i bordi della mappa dopo determinate mosse e tanto altro ancora.

Inoltre, sono stati risolti diversi bug bloccanti in vari capitoli della campagna, tra cui i capitoli 3, 6, 8, 11, 12 e 19, che potevano far uscire il personaggio dall'area di gioco o impedire del tutto la progressione. Sistemati anche problemi legati a obiettivi, accumulo di risorse, informazioni errate sui nemici e differenze nei tempi di transizione alla schermata di game over tra Ryu e Yakumo.

Infine, su Microsoft Store e Steam è stato corretto un errore per cui, in alcune configurazioni, il gioco richiedeva inutilmente l'aggiornamento dei driver grafici.

Insomma, si tratta di un aggiornamento importante, per un gioco che ha imboccato sin da subito la strada giusta.