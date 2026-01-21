0

La Deluxe Edition di Ninja Gaiden 4 è in offerta su Amazon al suo minimo storico: approfitta subito della promo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo della Deluxe Edition di Ninja Gaiden 4 fino al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   21/01/2026
Ninja Gaiden 4
Ninja Gaiden 4
Ninja Gaiden 4
Articoli News Video Immagini

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante e allettante su Ninja Gaiden 4 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 36% sulla Deluxe Edition: prezzo finale d'acquisto di 57,30€, minimo storico. Puoi acquistare questa edizione del gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: L'edizione Deluxe di Ninja Gaiden 4 offre un pacchetto completo pensato per i fan storici della serie e per i nuovi giocatori. Include il gioco base su disco e una serie di contenuti esclusivi, tra cui skin dedicate ai personaggi Yakumo e Ryu, varianti estetiche per le loro armi, 50.000 NinjaCoin bonus, oggetti aggiuntivi in-game e contenuti scaricabili.

Ulteriori dettagli sul gioco

Con questo nuovo capitolo, Ninja Gaiden segna un ritorno deciso all'azione intensa e frenetica che ha reso la saga un punto di riferimento nel genere action. La storia viene riproposta e rinnovata con uno stile moderno, pensato per coinvolgere una nuova generazione di giocatori senza tradire l'identità originale della serie.

Ninja Gaiden 4 5

Il titolo nasce dalla collaborazione tra Team Ninja e PlatinumGames, unendo la filosofia di combattimento tecnica e rigorosa del primo con il dinamismo elegante e spettacolare del secondo. Il risultato è un sistema di combattimento profondo e visivamente impressionante. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, dai uno sguardo alla nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La Deluxe Edition di Ninja Gaiden 4 è in offerta su Amazon al suo minimo storico: approfitta subito della promo