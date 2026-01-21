La Deluxe Edition di Ninja Gaiden 4 è in offerta su Amazon al suo minimo storico: approfitta subito della promo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante e allettante su Ninja Gaiden 4 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 36% sulla Deluxe Edition : prezzo finale d'acquisto di 57,30€, minimo storico . Puoi acquistare questa edizione del gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: L'edizione Deluxe di Ninja Gaiden 4 offre un pacchetto completo pensato per i fan storici della serie e per i nuovi giocatori. Include il gioco base su disco e una serie di contenuti esclusivi, tra cui skin dedicate ai personaggi Yakumo e Ryu , varianti estetiche per le loro armi, 50.000 NinjaCoin bonus , oggetti aggiuntivi in-game e contenuti scaricabili.

Ulteriori dettagli sul gioco

Con questo nuovo capitolo, Ninja Gaiden segna un ritorno deciso all'azione intensa e frenetica che ha reso la saga un punto di riferimento nel genere action. La storia viene riproposta e rinnovata con uno stile moderno, pensato per coinvolgere una nuova generazione di giocatori senza tradire l'identità originale della serie.

Il titolo nasce dalla collaborazione tra Team Ninja e PlatinumGames, unendo la filosofia di combattimento tecnica e rigorosa del primo con il dinamismo elegante e spettacolare del secondo. Il risultato è un sistema di combattimento profondo e visivamente impressionante. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, dai uno sguardo alla nostra recensione.