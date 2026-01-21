Peak riceverà quest'anno il suo ultimo bioma, oltre ad alcune novità richieste dalla comunità

Lo studio di sviluppo Aggro Crab ha pubblicato un video che illustra i suoi piani per il 2026 per Peak . In particolare ha parlato dell'aggiunta di un ultimo bioma , previsto entro la fine dell'anno. Ha anticipato anche l'arrivo di un nuovo gioco con un breve teaser, che farà piacere a chi ha fame di novità.

Tante novità

Nel video, un rappresentante di Aggro Crab ha ribadito che nel 2026 "gli aggiornamenti maggiori di Peak saranno meno frequenti", ma che lo studio ha comunque "un paio di aggiornamenti attualmente in lavorazione che introdurranno alcune delle funzionalità più richieste". Purtroppo non sono state svelate.

Dopo questi aggiornamenti, il team intende "iniziare a lavorare sul bioma finale di Peak", di cui non è stato rivelato molto, se non che si alternerà con Caldera durante le partite e che il team è "entusiasta di ciò che ha in mente". Comunque sia, non aspettatelo a breve.

Il video ha anche confermato che il prossimo gioco multiplayer di Aggro Crab, Crashout Crew, uscirà entro quest'anno. "Siamo quasi alla fine dello sviluppo del gioco, quindi restate in attesa di novità sulla data di uscita", hanno dichiarato. "Peak ci ha permesso di prenderci il tempo per sperimentare liberamente con i giochi che stiamo realizzando, quindi non abbiamo fretta di pubblicare Crashout Crew finché non sarà pronto; ecco perché non ha ancora una data."

Viene anche confermato che Aggro Crab sta lavorando a "cose segrete", mostrate con un'immagine fin troppo sfocata per dire qualcosa. Vediamo uno sfondo blu e ciò che sembrano rocce e vegetazione, ma è davvero tutto qui. Il video si conclude aprendosi all'esistenza di altre novità non ancora annunciate, che saranno svelate nel corso del 2026. Staremo a vedere.