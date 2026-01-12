I co-autori di Peak hanno finalmente ricevuto una scatola di cioccolatini da Valve, dopo tanta fatica

Dovete infatti sapere che Valve ha una regola: se uno sviluppatore supera circa 800.000 dollari di entrate in un anno su Steam, la compagnia invia una scatola di cioccolato. Ora, i co-autori di Peak hanno finalmente ottenuto il proprio cioccolato e ne sono felici.

Se sei stato abbastanza bravo, Valve ti manda del cioccolato . Okay, non è proprio così, ma supponiamo che questo sia il modo in cui molti sviluppatori vedono la questione.

Come funziona il regalo cioccolatoso di Valve

Precisamente, si ottiene una scatola da 150 dollari se si superano gli 800.000 dollari di entrate, mentre si ottiene una scatola da 250 dollari se si superano i 2 milioni: per la precisione, questa scatola di Fran's Patisserie and Chocolate Specialties che ha sede a Seattle.

Il tutto è stato spiegato da Chris Zukowski, games marketing consultant, tramite un video pubblicato a dicembre, a propria volta basato su quanto raccontato da vari sviluppatori nel corso degli anni.

Ora, anche i co-autori di Peak - Aggro Crab - hanno ricevuto del cioccolato e ne hanno parlato con Game File. Bisogna sapere che il team condivide gli uffici con Mega Crit, autori di Slay the Spire, che per anni hanno ricevuto il cioccolato, mentre Aggro Crab poteva solo rimanere a guardare.

"Ogni anno ricevevano del dannato cioccolato che non veniva mandato a noi", ha spiegato scherzosamente il co-fondatore di Aggro Crab, Nick Kaman. Spiega anche che il loro precedente gioco (Another Crab's Treasure) ha superato la soglia per ricevere il cioccolato, ma Valve non gliel'ha mandato. Il co-fondatore ha persino scritto a Valve e quella si è scusata per l'errore.

Peak però ha superato gli 11 milioni di copie (certamente oltre i 2 milioni di introiti), quindi a questo giro Valve ha mandato una scatola di dolciumi. La produttrice Joanna Lin afferma che il cioccolato al latte con caramello salato è particolarmente buono.

Il regalo è una buona consolazione, visto che gli autori di Peak volevano andare in vacanza dopo la pubblicazione ma...