Age of Empires 2 Definitive Edition si espande con The Last Chieftains: data di uscita e dettagli

Prosegue il supporto per Age of Empires 2: Definitive Edition con una nuova espansione chiamata The Last Chieftains, che ha ora una data di uscita annunciata oltre ad alcuni dettagli sui nuovi contenuti in arrivo.
A quanto pare, Age of Empires 2: Definitive Edition continua ad essere uno dei preferiti della community nonostante si tratti di un capitolo "vecchio" a questo punto, con il quarto già uscito da tempo e la riedizione del terzo a disposizione.
In effetti, il secondo capitolo rimane un caposaldo non solo della serie ma per l'intero genere degli strategici, dunque World's Edge e il team Forgotten Empires continuano a costruire contenuti per questo.
Nuove civiltà e tre nuove campagne
The Last Chieftains ha la data di uscita fissata per il 17 febbraio 2026, dunque non manca molto all'arrivo di questo nuovo pacchetto aggiuntivo che ci porterà ad esplorare il Sud America con tre nuove civiltà da approfondire.
Ambientata tra medioevo ed epoca dei conquistadores, The Last Chieftains introduce diversi nuovi elementi in termini di ambientazioni, storia a unità utilizzabili.
Le tre civiltà che verranno introdotte sono:
- Mapuche, che puntano a combattere gli invasori con una cavalleria non convenzionale e tattiche di contrattacco, con unità uniche come i Kona e Bolas Rider in grado di lanciare proiettili
- Muisca, che dominano le Ande con abilità economica, devozione religiosa e soldati a distanza letali, con il Guerriero Guecha lanciatore di giavellotti e il fante pesante Guardia del Tempio come unità uniche
- Tupi, popolazione dell'odierno Brasile che presenta unità speciali come l'Arciere di Blackwood e il Guerriero Ibirapema, un fante pesante che infligge danni ad area
Oltre alle unità specifiche per ognuna civiltà, ci sono anche nuove ambientazioni, strutture tipiche e ovviamente tre campagne con protagoniste le nuove popolazioni.
Lo scorso ottobre, Age of Empires 2 aveva ricevuto già un'altra espansione con Chronicles: Alexander the Great su Alessandro Magno.