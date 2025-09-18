Age of Empires 2: Definitive Edition presenta il DLC "Chronicles: Alexander the Great" con un trailer

Si tratta di un'espansione incentrata sul personaggio di Alessandro Magno e sulla sua epica campagna alla conquista di varie zone tra Europa, Medio Oriente, Africa e Asia, fino a raggiungere un'espansione veramente impressionante nel corso di una vita divenuta leggendaria.

Nei panni del più grande condottiero della storia

Nel DLC su Alessandro Magno ci ritroviamo a vivere le imprese del condottiero, dalle audaci ambizioni adolescenziali alla sua trionfale marcia attraverso la Persia, fino all'eclatante spedizione nell'Asia meridionale e al suo drammatico viaggio di ritorno.

Realizzata con il tipico stile narrativo della serie di espansioni "Chronicles" e seguendo una meticolosa autenticità storica, questa espansione offre una nuova campagna che promette di essere coinvolgente, ricca di drammaticità, strategia e rigiocabilità.

L'espansione è stata costruita dalla divisione CaptureAge e introduce tre nuove civiltà (Macedoni, Traci e Puru) in una grande campagna composta da 18 scenari, con scene d'intermezzo narrative animate da filmati in stile mosaico, un esercito personalizzabile, miglioramenti visivi e audio e molto altro ancora.

La data di uscita di Age of Empires II: Definitive Edition - Chronicles: Alexander the Great è fissata per il 14 ottobre 2025 su tutte le piattaforme.

Di recente abbiamo visto che la serie Age of Empires ha superato i 65 milioni di giocatori, mentre Age of Empires IV: Anniversary Edition è in arrivo anche su PlayStation 5 questo novembre.