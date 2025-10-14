Age of Empires 2: Definitive Edition si espande oggi con il DLC "Chronicles: Alexander the Great"

Uno dei più grandi della storia

Dalle audaci ambizioni adolescenziali alla sua trionfale marcia attraverso la Persia, fino all'eclatante spedizione nell'Asia meridionale e al suo drammatico viaggio di ritorno, il DLC Alexander the Great mischia elementi storici reali con la possibilità di prendere iniziative strategiche differenti affidata ai giocatori.

L'espansione è caratterizzata dal tipico stile narrativo che permea le espansioni "Chronicles" di Age of Empires, mantenendosi legato a una meticolosa autenticità storica ma al contempo presentando una storia coinvolgente, ricca di drammaticità, strategia e rigiocabilità.

L'espansione è stata sviluppata da CaptureAge, team formato da grandi appassionati della serie che è diventato un vero e proprio elemento di supporto per World's Edge, e introduce tre nuove civiltà (Macedoni, Traci e Puru) in una grande campagna composta da 18 scenari, con scene d'intermezzo narrative animate da filmati in stile mosaico, un esercito personalizzabile, miglioramenti visivi e audio e molto altro ancora.

Di recente abbiamo visto che la serie Age of Empires ha superato i 65 milioni di giocatori, mentre Age of Empires IV: Anniversary Edition è in arrivo anche su PlayStation 5 questo novembre.