Leggende Pokémon Z-A a confronto su Nintendo Switch 1 e Switch 2 in un video

Leggende Pokémon Z-A si mostra su Nintendo Switch 1 e Nintendo Switch 2 in un video confronto che consente di vedere qualche differenza tra le due versioni per le console.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   14/10/2025
Leggende Pokémon Z-A si trova nella particolare situazione di uscire contemporaneamente su Nintendo Switch 1 e Nintendo Switch 2, cosa non comune per la serie in questione, dunque può essere interessante vedere un video confronto fra le due versioni in modo da scorgere eventuali differenze.

Ovviamente, la nuova console è dotata di un hardware più prestante e può dunque offrire dei miglioramenti tecnici che risultano abbastanza evidenti in certi casi, in particolare per quanto riguarda la differenza sostanziale nella fluidità, visto che il frame-rate su Nintendo Switch 2 è doppio.

La differenza principale è data dunque dal fatto che Leggende Pokémon Z-A va a 60 fps su Nintendo Switch 2 e a 30 fps su Nintendo Switch 1, ma non si tratta dell'unica differenza rilevabile.

Un confronto diretto con differenze visibili ma non eccessive

Il video confronto è stato pubblicato da ElAnalistaDeBits, canale YouTube specializzato in questo genere di analisi tecniche, e in effetti consente di vedere alcune differenze tra le due versioni, che comprendono risoluzione, livello di dettaglio, illuminazione ed effetti, oltre alla suddetta differenza di frame-rate.

La grafica, secondo lo youtuber, è abbastanza vicina a quella di Pokémon Scarlatto e Violetto, con ulteriori miglioramenti che emergono per quanto riguarda la nuova console.

La risoluzione è dinamica e su Switch 1 raggiunge un massimo di 1080p ma comunemente si aggira intorno agli 800p, mentre su Nintendo Switch 2 la risoluzione appare scalata a 4K con una risoluzione nativa comunemente intorno ai 1080p.

La versione Switch 2 mostra alcuni miglioramenti in texture, ombre su vegetazione e altri elementi, oltre a un incremento della distanza visiva. Gli incrementi sulla nuova console sono ancora piuttosto limitati, a dimostrazione di come si tratti di un gioco costruito comunque per l'hardware di Nintendo Switch 1, principalmente.

