Leggende Pokémon Z-A a confronto su Nintendo Switch 1 e Switch 2 in un video

Leggende Pokémon Z-A si trova nella particolare situazione di uscire contemporaneamente su Nintendo Switch 1 e Nintendo Switch 2, cosa non comune per la serie in questione, dunque può essere interessante vedere un video confronto fra le due versioni in modo da scorgere eventuali differenze.

Ovviamente, la nuova console è dotata di un hardware più prestante e può dunque offrire dei miglioramenti tecnici che risultano abbastanza evidenti in certi casi, in particolare per quanto riguarda la differenza sostanziale nella fluidità, visto che il frame-rate su Nintendo Switch 2 è doppio.

La differenza principale è data dunque dal fatto che Leggende Pokémon Z-A va a 60 fps su Nintendo Switch 2 e a 30 fps su Nintendo Switch 1, ma non si tratta dell'unica differenza rilevabile.