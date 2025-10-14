0

ARC Raiders sarà in prova gratuita questo fine settimana, aperta a tutti: vediamo i dettagli

Nel corso di questo fine settimana avrete modo di accedere ad ARC Raiders: la prova sarà gratuita e aperta a tutti per pochi giorni. Vediamo i dettagli confermati.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   14/10/2025
Tre personaggi di ARC Raiders
ARC Raiders
ARC Raiders
Embark Studios ha annunciato che renderà disponibile una nuova versione di prova di ARC Raiders, il suo sparatutto a estrazione, questo fine settimane su tutte le piattaforme supportate dal gioco.

Vediamo tutti i dettagli confermati dal sito ufficiale dello sviluppatori.

Data e piattaforme della versione di prova di ARC Raiders

ARC Raiders sarà accessibile gratuitamente dal 17 al 19 ottobre tramite PlayStation 5, Xbox Series X | S, Steam ed Epic Games Store. In precedenza i test erano chiusi, ma in questo caso è una prova aperta a tutti e rappresenta "l'ultimo grande sforzo" prima che lo sparatutto venga pubblicato il 30 ottobre.

Lo scopo è ovviamente mettere sotto stress i server così da avere un'idea dei potenziali problemi e avere tempo per ottimizzare il gioco prima della sua pubblicazione. In questa versione i giocatori potranno provare la mappa Dam Battlegrounds che propone un ampio ambiente con "bassipiani allagati e strutture dimenticate" da esplorare. La mappa avrà vari modificatori durante i test, comprese delle tempeste elettromagnetiche; inoltre ci sarà modo di provare le missioni e di commerciale coi mercanti.

ARC Raiders è stato rimandato ancora e ancora per un grande motivo: non era per nulla divertente ARC Raiders è stato rimandato ancora e ancora per un grande motivo: non era per nulla divertente

È possibile giocare in solitaria oppure in squadra ma in ogni caso i progressi non saranno salvati per il gioco completo. Potrete però ottenere uno zaino con un aspetto speciale esclusivo per chi partecipa alla versione di prova, che potrà essere usato nel gioco completo se ci si connette con il proprio Embark ID.

Segnaliamo in conclusione che ARC Raiders lascerà agli utenti la libertà di scegliere se resettare o meno i progressi nel gioco completo.

