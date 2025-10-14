Sony inizia a cancellare le date di PlayStation: The Concert anche per il 2026

PlayStation sta iniziando a cancellare le prime date di PlayStation: The Concert anche per il 2026, proseguendo dunque l'operazione di rimozione totale dell'evento che è stata effettuata anche per gran parte del 2025.
Praticamente la stessa situazione vista per diversi appuntamenti musicali di PlayStation per il 2025 si sta ripetendo anche per le prossime date del 2026, compresi diversi concerti che erano stati posticipati proprio all'anno prossimo e che, a questo punto, pare siano del tutto cancellati.
Alcuni appuntamenti che si sarebbero dovuti tenere nei mesi scorsi erano infatti stati spostati a marzo 2026, ma infine sembra che diversi di questi siano stati definitivamente cancellati in ogni caso.
Nessuna comunicazione ufficiale ma l'affluenza sembrava scarsa
Anche in questo caso non c'è alcuna comunicazione ufficiale da parte di Sony, ma sono diverse le segnalazioni di utenti che si sono visti cancellare la propria prenotazione dopo aver acquistato il biglietto, come successo anche con i concerti precedenti.
Sostanzialmente, stando al sito ufficiale di PlayStation: The Concert, cinque delle sei date che erano previste per marzo 2026 sono già state cancellate, ovvero quelle di Bruxelles, Dusserdolf, Zurigo, Monaco e Berlino.
L'unica data europea che rimarrebbe confermata, per il momento, è quella del 10 marzo a Budapest, ma a questo punto è probabile che anche questa venga ufficialmente cancellata.
Come abbiamo visto, praticamente tutte le date americane del 2025 di PlayStation: The Concert sono state cancellate, dopo aver fatto la stessa cosa per molte di quelle europee ma ne rimangono ancora diverse previste per il 2026 negli Stati Uniti, in attesa di vedere cosa succederà.
I motivi delle cancellazioni non vengono mai spiegati precisamente, ma sembra evidente che siano legati alla scarsità di biglietti venduti, per un evento presentato in maniera epica ma che evidentemente non è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico.