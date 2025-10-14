Sony inizia a cancellare le date di PlayStation: The Concert anche per il 2026

PlayStation sta iniziando a cancellare le prime date di PlayStation: The Concert anche per il 2026, proseguendo dunque l'operazione di rimozione totale dell'evento che è stata effettuata anche per gran parte del 2025.

Praticamente la stessa situazione vista per diversi appuntamenti musicali di PlayStation per il 2025 si sta ripetendo anche per le prossime date del 2026, compresi diversi concerti che erano stati posticipati proprio all'anno prossimo e che, a questo punto, pare siano del tutto cancellati.

Alcuni appuntamenti che si sarebbero dovuti tenere nei mesi scorsi erano infatti stati spostati a marzo 2026, ma infine sembra che diversi di questi siano stati definitivamente cancellati in ogni caso.