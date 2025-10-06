Sony cancella anche le date in USA di PlayStation: The Concert, sempre senza spiegazione

Dopo essere stato annunciato con grandi fanfare, sembra che PlayStation: The Concert sia stato sostanzialmente cancellato nella sua interezza o quasi, almeno per quanto riguarda gli appuntamenti del 2025, considerando che Sony ha eliminato anche le date rimanenti negli USA, sempre senza dare alcuna spiegazione.

La situazione continua ad essere piuttosto misteriosa: come abbiamo visto in precedenza, PlayStation ha cancellato o spostato già numerose date del tour europeo, come quelle in Polonia, Svezia, Norvegia, Germania e anche Italia, con alcune di queste che sono state spostate all'estate prossima, mentre altre non sembra siano destinate ad essere rimpiazzate.

Stranamente, PlayStation continua a non dare spiegazioni precise su queste decisioni, che potrebbero avere a che fare con la scarsità di richiesta di biglietti, che porterebbe a mancanza di guadagni legati a show che potrebbero essere piuttosto dispendiosi.