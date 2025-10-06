Sony cancella anche le date in USA di PlayStation: The Concert, sempre senza spiegazione

Dopo essere stato annunciato con grandi fanfare, sembra che PlayStation: The Concert sia stato sostanzialmente cancellato nella sua interezza o quasi, almeno per quanto riguarda gli appuntamenti del 2025, considerando che Sony ha eliminato anche le date rimanenti negli USA, sempre senza dare alcuna spiegazione.
La situazione continua ad essere piuttosto misteriosa: come abbiamo visto in precedenza, PlayStation ha cancellato o spostato già numerose date del tour europeo, come quelle in Polonia, Svezia, Norvegia, Germania e anche Italia, con alcune di queste che sono state spostate all'estate prossima, mentre altre non sembra siano destinate ad essere rimpiazzate.
Stranamente, PlayStation continua a non dare spiegazioni precise su queste decisioni, che potrebbero avere a che fare con la scarsità di richiesta di biglietti, che porterebbe a mancanza di guadagni legati a show che potrebbero essere piuttosto dispendiosi.
Scarsa affluenza?
Non ci sono dunque annunci ufficiali al riguardo, ma a quanto pare molti acquirenti dei biglietti per i prossimi show di PlayStation: The Concert negli Stati Uniti sono stati avvertiti che le date sono state cancellate.
In particolare, le testimonianze riguardano i concerti di Atlanta, Cleveland, Detroit, Charlotte e diversi altri, in sostanza tutte le date previste da qui alla fine del 2025 per il tour in questione.
In base a quanto riportato da Ticketmaster anche le date di New York, Reading, Washington DC, Grand Rapids, Huntsville, Chicago, Boston e Philadelphia sono state tutte cancellate, cosa che di fatto annulla quasi tutta l'iniziativa per quest'anno nel territorio degli USA.
Rimarrebbero in vendita i biglietti dell'unica data a Red Bank l'11 novembre, tuttavia sembra che le vendite anche qui siano estremamente basse ed è probabile che anche questa data venga cancellata, a questo punto.
PlayStation: The Concert ha oltre 25 date ancora fissate per i primi mesi del 2026, ma a questo punto attendiamo eventuali informazioni al riguardo.