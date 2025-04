Varie date dell'evento PlayStation: The Concert sembra siano state cancellate, che succede?

Qualcosa di strano sta succedendo con l'evento PlayStation: The Concert, ovvero la serie di concerti a tema che sono stati organizzati per quest'anno da Sony per celebrare i propri giochi, con diverse date che pare siano state cancellate per motivi al momento sconosciuti.

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte di Sony, dunque la questione è ancora tutta da definire, ma diverse date del tour risultano cancellate, tra le quali anche quella prevista in Italia, a Bologna, per l'11 maggio, e non è chiaro se si tratti di uno spostamento, una riorganizzazione delle vendite o una cancellazione totale.

In effetti, se si cerca di acquistare un biglietto per il concerto italiano si nota l'avviso sul fatto che l'evento è stato "annullato", senza ulteriori spiegazioni per il momento tranne la conferma che chi ha già acquistato il biglietto verrà rimborsato.