Sony presenta PlayStation: The Concert con un trailer epico, confermata la data italiana del tour

Durante i concerti, verranno eseguite dal vivo le colonne sonore orchestrali di vari successi come God of War, The Last of US, Ghost of Tsushima, Horizon e molti altri , celebrando in questo modo anche il 30° anniversario di PlayStation e immergendo il pubblico nelle atmosfere delle produzioni più celebri di Sony attraverso le performance dal vivo.

Come annunciato lo scorso ottobre , PlayStation collabora con RoadCo Entertainment e GEA Live per questo nuovo evento musicale dal vivo, che per la prima volta in assoluto porterà sul palco varie colonne sonore dei giochi più noti del mondo PlayStation.

Come era stato annunciato in precedenza, Sony terrà un evento speciale a partire dal prossimo anno con PlayStation The Concert: World Tour 2025-2026 , ovvero una serie di concerti dedicati ai giochi celebri della piattaforma, presentati oggi con un trailer dal tono epico .

Confermata la data italiana a Bologna

Alcuni dei titoli possono essere visti nel trailer riportato qui sotto, che presenta in via ufficiale il tour di PlayStation: The Concert che si terrà tra 2025 e 2026.

L'evento si concentra ovviamente sulla musica, ma sarà uno show molto particolare anche dal punto di vista visivo, mettendo in scena dei veri e propri eventi scenografici audiovisivi di alto livello.

Per l'occasione, Sony vuole schierare una notevole tecnologia innovativa che consentirà ai fan di sperimentare una "sorprendente fusione di grafiche multidimensionali, audio surround coinvolgente e un ensemble di prima categoria che fonde strumenti classici e moderni", in base a quanto riferito.

Le musiche di compositori del calibro di Gustavo Santaolalla (The Last of Us), Joris De Man (Horizon), Ilan Eshkeri (Ghost of Tsushima) e McCreary (God of War) verranno dunque sottolineate anche da giochi di luce, proiezioni ed effetti visivi e multimediali.

Il tour globale inizia con un'anteprima mondiale il 15 aprile 2025 a Dublino, in Irlanda, per poi fare tappa in oltre 200 città di Europa, Regno Unito, Stati Uniti e non solo.

Per quanto riguarda le tappe europee, il tour del 2025 inculde: Dublin, Ireland - Glasgow, Scotland, London, Birmingham, Manchester, Leeds, Newcastle, UK - Amsterdam, Netherlands - Paris, Amnéville, France - Antwerp, Belgium - Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hamburg, Dusseldorf, Leipzig, Munich, Oberhausen, Germany - Zurich, Switzerland - Bologna, Italy - Budapest, Hungary - Sofia, Bulgaria - Vienna, Austria - Bratislava, Slovakia - Prague, Czech Republic - Lodz, Poland - Copenhagen, Denmark - Gotenburg, Sweden - Oslo, Norway - Tampere, Finland.

Per il momento, in Italia è prevista un'unica tappa a Bologna: il concerto si terrà l'11 maggio 2025 presso l'Unipol Arena, con la possibilità di acquistare i biglietti a questo indirizzo.