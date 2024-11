Tencent ha annunciato 3D One, un PC handheld con Lunar Lake e un grosso display 3D senza occhiali

Specifiche tecniche Tencent 3D One

Sotto la scocca, il 3D One nasconde un potente processore Intel Lunar Lake Core Ultra 7 258V, con 8 core e 8 thread. A supportarlo troviamo 32 GB di RAM LPDDR5x e un SSD con capacità fino a 1 TB. Ma il vero punto di novità del 3D One è il suo display TN da ben 11 pollici con risoluzione 2.5K e refresh rate di 120Hz.

Una delle immagini di 3D One

Grazie a un nuovo sistema di eye-tracking, poi, lo schermo è in grado di generare immagini 3D senza bisogno di occhiali. Non una novità assoluta in termini PC, visto che Samsung ha fatto tornare il 3D senza occhiali per il gaming con il nuovo Odyssey 3D, ma una soluzione inedita su PC handheld come questo.

Il 3D One è anche un dispositivo 2-in-1, in grado di trasformarsi da tablet a console portatile grazie a delle maniglie laterali removibili. A completare la dotazione troviamo una capiente batteria da 100W e un design che richiama l'ASUS ROG Ally X, di cui potete leggere la nostra recensione.

Uno schema del funzionamento del 3D senza occhiali con eye tracking di 3D One

In termini di contenuti, Tencent ha ottimizzato già alcuni giochi per PC come Dark Zone Breakout: Infinite, Blade & Soul, Path of Exile e Tian Ya Ming Yue Dao, migliorando significativamente l'immersione e l'espressione visiva dei giochi 3D. Non resta quindi che attendere ulteriori dettagli da parte di Tencent, in particolare per quanto riguarda il prezzo, la data di uscita e, soprattutto, l'eventuale disponibilità dalle nostre parti. Considerando le caratteristiche premium del dispositivo, è lecito aspettarsi un posizionamento nella fascia alta del mercato.

Voi che cosa ne pensate? Riuscirà 3D One a dare il via a una nuova era di esperienze di gioco in 3D? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.