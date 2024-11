Dragon Quest 3 HD-2D resta in vetta alle classifiche giapponesi, insieme a Nintendo Switch

Famitsu ha pubblicato le consuete classiche di vendita per il mercato giapponese, che mostrano Dragon Quest 3 HD-2D Remake ancora in vetta tra i giochi più venduti, e Nintendo Switch tornare tranquillamente in cima alla classifica delle console più vendute.

Alcune interessanti novità sono comparse nella settimana presa in esame, ma non hanno impensierito Dragon Quest 3 HD-2D Remake che rimane in vetta, ovviamente in versione Switch, seguito da Super Mario Party Jambore e dalla versione PS5 del gioco Square Enix.

Tra le novità si segnala la presenza di Disney Music Parade: Encore che debutta in quinta posizione, seguito dalla versione Nintendo Switch di Stray in settima posizione e poi da Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics in nona posizione.