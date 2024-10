Sony annuncia PlayStation The Concert, una serie di concerti nel mondo con le musiche dei giochi più famosi

PlayStation The Concert riprodurrà le musiche di God of War, The Last of US, Ghost of Tsushima, Horizon e molti altri , rendendo omaggio ai 30 anni di esperienza di PlayStation e immergendo il pubblico nelle atmosfere delle produzioni più celebri di Sony attraverso le performance dal vivo.

PlayStation collabora con RoadCo Entertainment e GEA Live per il nuovo evento musicale dal vivo che per la prima volta in assoluto porterà sul palco le colonne sonore di gioco più iconiche del mondo PlayStation, attraverso una produzione che sembra essere davvero di alto profilo.

Sony ha annunciato PlayStation The Concert: World Tour 2025-2026 , ovvero una serie di concerti orchestrali dal vivo che porta le performance di varie musiche tratte da alcuni dei videogiochi più famosi della compagnia in giro per il mondo, lungo un tour che si svilupperà tra il 2025 e il 2026.

Un'esperienza audiovisiva

Oltre alla musica, i concerti saranno dei veri e propri eventi scenografici audiovisivi di alto livello, caratterizzati da una tecnologia innovativa che consentirà ai fan di sperimentare una "sorprendente fusione di grafiche multidimensionali, audio surround coinvolgente e un ensemble di prima categoria che fonde strumenti classici e moderni".

Le musiche di compositori del calibro di Gustavo Santaolalla (The Last of Us), Joris De Man (Horizon), Ilan Eshkeri (Ghost of Tsushima) e McCreary (God of War) verranno dunque sottolineate anche da giochi di luce, proiezioni ed effetti visivi e multimediali.

Il tour globale inizia con un'anteprima mondiale il 15 aprile 2025 a Dublino, in Irlanda, per poi fare tappa in oltre 200 città di Europa, Regno Unito, Stati Uniti e non solo.

Per quanto riguarda le tappe europee, il tour del 2025 inculde: Dublin, Ireland - Glasgow, Scotland, London, Birmingham, Manchester, Leeds, Newcastle, UK - Amsterdam, Netherlands - Paris, Amnéville, France - Antwerp, Belgium - Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hamburg, Dusseldorf, Leipzig, Munich, Oberhausen, Germany - Zurich, Switzerland - Bologna, Italy - Budapest, Hungary - Sofia, Bulgaria - Vienna, Austria - Bratislava, Slovakia - Prague, Czech Republic - Lodz, Poland - Copenhagen, Denmark - Gotenburg, Sweden - Oslo, Norway - Tampere, Finland.

Per il momento, in Italia è prevista un'unica tappa a Bologna, in data ancora da annunciare. Vari partner dell'evento offrono alla community PlayStation la possibilità di acquistare in anteprima i biglietti con il codice per l'accesso anticipato PLAYCONCERT24, utilizzabile dalle ore 16:00 di domani, mercoledì 16 ottobre 2024.