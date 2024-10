Ad ogni modo, restando sul classico non c'è dubbio che Jessica Nigri rappresenti ancora oggi uno dei volti in assoluto più popolari fra gli appassionati.

Sebbene rappresentino un genere a sé, le creazioni originali si fanno sempre più largo fra le cosplayer internazionali, che in questa maniera si divertono a creare personaggi alternativi e dai tratti peculiari.

Oltre alla Nigri, a dar vita all'allegra sfilata troviamo infatti spookykins, kqueensiren, rolyat, darshellestevens, danielledenicola, ravengriim e kawaiiqueen, ognuna con un costume differente e dunque un'interpretazione peculiare del tema del pagliaccio che anziché far ridere deve spaventare .

Halloween si avvicina a grandi passi e Jessica Nigri ha pensato di celebrarlo con un cosplay da clown che si rivela rapidamente un lavoro di gruppo, che la modella americana ha realizzato in collaborazione con diverse altre colleghe.

Il cosplay da clown per Halloween di Jessica Nigri dà il via alle danze in video