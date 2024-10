Il regista di Io, Robot si scaglia contro Musk, accusandolo di aver copiato i suoi robot

Il regista Alex Proyas, celebre per il suo film del 2004 Io, Robot, ha recentemente lanciato una provocazione nei confronti di Elon Musk. Secondo Proyas, i nuovi prototipi Tesla - incluso il robot umanoide Optimus e i veicoli autonomi come il cybercab e il robovan - mostrano una somiglianza troppo marcata con le creazioni presenti nel suo film. In un post sui social, Proyas ha pubblicato immagini comparative, suggerendo una potenziale ispirazione non autorizzata e scrivendo ironicamente: "Ehi Elon, posso riavere indietro i miei design, per favore?".

Le somiglianze tra Optimus e Io, Robot

Durante un recente evento, Tesla ha presentato i suoi ultimi prototipi che includono tecnologie di intelligenza artificiale avanzata e sistemi autonomi. Tuttavia, per Alex Proyas, l'aspetto di questi modelli sembra ricalcare troppo da vicino l'estetica e il design dei robot e dei veicoli immaginati per Io, Robot. Il film, ambientato in un futuro dove l'intelligenza artificiale è integrata nella vita quotidiana, presenta robot dal design elegante e funzionale, simile a quello di Optimus. Anche i veicoli autonomi Tesla sembrano richiamare il mondo futuristico costruito per il film, sollevando interrogativi sul confine tra ispirazione e imitazione.

Proyas non è nuovo a tematiche legate all'intelligenza artificiale e al futuro tecnologico. Io, Robot, ispirato alle opere di Isaac Asimov, esplora i limiti e le potenzialità dei robot, un tema centrale anche nei progetti di Tesla. Con l'avanzare della tecnologia e la crescita delle soluzioni AI nei veicoli Tesla, Proyas suggerisce che l'ispirazione non sia stata del tutto libera, insinuando che alcuni design possano essere stati, per così dire, "presi in prestito" dal film.