Xbox Game Pass perderà cinque giochi alla fine di ottobre, vediamo quali titoli lasceranno il catalogo

Con i nuovi arrivi si registrano anche altre partenze per il catalogo di Xbox Game Pass, che perderà cinque giochi alla fine di ottobre, annunciati oggi insieme all'arrivo della nuova mandata della seconda metà del mese.

Poco fa abbiamo visto i nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Game Pass per la seconda metà di ottobre, che comprendono anche Call of Duty: Black Ops 6 disponibile al lancio su Game Pass Ultimate e PC Game Pass, cosa che rappresenta forse l'introduzione di maggior rilievo vista finora nel servizio, se si pensa al potere mediatico ed economico della serie in questione.

A fronte dell'arrivo di questi nuovi titoli, come di consueto si devono anche registrare delle defezioni, che in questo caso accadranno alla fine del mese, dunque se siete interessati ad alcuni di questi titoli il consiglio è di dedicarcisi ora.