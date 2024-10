Xbox Game Pass rivela i giochi della seconda metà di ottobre, fra cui Black Ops 6

Microsoft ha annunciato i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà di ottobre, capitanati naturalmente da Call of Duty: Black Ops 6, l'ultimo episodio della serie sparatutto prodotta da Activision, che farà il proprio debutto sul servizio in abbonamento dal day one del 25 ottobre.

16 ottobre - South Park: Scontri Di-Retti (Cloud, Console e PC)

17 ottobre - Donut County (Cloud, Console e PC)

17 ottobre - MechWarrior 5: Clans (Cloud, PC e Xbox Series X|S)

25 ottobre - Call of Duty: Black Ops 6 (Cloud, Console e PC)

25 ottobre - Call of Duty: Modern Warfare 3 (Cloud)

25 ottobre - Call of Duty: Warzone (Cloud)

29 ottobre - Ashen (Cloud, Console e PC)

31 ottobre - Dead Island 2 (PC)

5 novembre - StarCraft: Remastered (PC)

5 novembre - StarCraft 2: Campaign Collection (PC)