Il chip Dimensity 9400 sembra eguagliare l'A18 Pro su Genshin Impact, ma con temperature inferiori

Il MediaTek Dimensity 9400 è il nuovo arrivato che sta facendo parlare di sé nel settore del gaming mobile. Equipaggiato con la GPU ARM Immortalis-G925 , il chipset promette un aumento delle prestazioni fino al 19% rispetto al rivale A18 Pro di Apple. Questo incremento si traduce in un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente , dimostrato durante i test su Genshin Impact. Con questo gioco, il Dimensity 9400 ha saputo mantenere temperature più basse rispetto all'A18 Pro, un aspetto fondamentale per sessioni di gioco prolungate senza surriscaldamento.

Oltre alla gestione del calore, il Dimensity 9400 si distingue anche per la sua efficienza energetica. Durante i test, il chipset ha raggiunto un consumo energetico di picco di 4,4W , una cifra leggermente superiore ai 4,3W dell'A18 Pro, ma comunque ben al di sotto dei 6,3W del precedente Snapdragon 8 Gen 3. Questo significa che il Dimensity 9400 consuma circa il 43% in meno rispetto al chipset di Qualcomm, una riduzione significativa che può avere un impatto positivo sulla durata della batteria.

In un test comparativo condotto a una temperatura ambiente di 25°C, il Dimensity 9400, montato sul Vivo X200 Pro, ha registrato una temperatura massima di 43,2°C , contro i 46,1°C del concorrente A18 Pro presente sull'iPhone 16 Pro Max. Questo risultato è probabilmente attribuibile all'implementazione di un sistema di raffreddamento più efficace nel Vivo X200 Pro . Apple, pur non integrando questo tipo di tecnologia, ha dichiarato che la nuova generazione di iPhone offre un design termico migliorato che permette un aumento delle prestazioni nel gaming fino al 30%.

Dimensity 9400 vs Snapdragon 8 Gen 3

Il merito di questa efficienza risiede principalmente nel processo produttivo a 3nm 'N3E' di TSMC, che consente di integrare più transistor in un'area ridotta, migliorando al contempo le prestazioni e riducendo il consumo energetico. Questo aspetto rende il Dimensity 9400 non solo una scelta performante, ma anche sostenibile per l'uso quotidiano, specialmente in un contesto di gioco intenso dove l'efficienza energetica è fondamentale per evitare surriscaldamenti e preservare la durata della batteria.

Le feature dell'iPhone 16 Pro, con l'A18 Pro.

Il Dimensity 9400 si inserisce in un panorama molto competitivo, sfidando sia l'A18 Pro di Apple che la serie Snapdragon di Qualcomm. Con lo Snapdragon 8 Gen 4 all'orizzonte, sarà interessante vedere come MediaTek riuscirà a posizionarsi in un mercato in costante evoluzione, mantenendo la sua competitività e migliorando ulteriormente le sue soluzioni tecnologiche.