Il cosplay di Zelda da Jessica Nigri festeggia l'arrivo di Echoes of Wisdom

Il cosplay di Zelda da Jessica Nigri vede la celebre modella impersonare la principessa nella versione "chibi" che troveremo all'interno di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 26 settembre.

Un lungo abito bianco, le orecchie a punta, lo scettro che vediamo sulla cover del gioco e un prezioso diadema, Jessica si è divertita nel video a "evocare" Link, ma il risultato non era probabilmente quello che si aspettava.