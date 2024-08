Sembra che Spider-Man 4 sarà in linea con il precedente episodio, quindi niente ritorno alle origini

Sembra che per Spider-Man 4 la produzione abbia scelto di nuovo una storia incentrata sul multiverso. Quindi non ci sarà nessun ritorno alle origini come chiesto da una fetta di fan. Secondo alcuni il nuovo film avrebbe dovuto raccontare di uno Spider-Man che fa semplicemente se stesso a New York, come accadeva in Homecoming, il primo capitolo del corso Tom Holland.

Lo scontro con Thanos, i viaggi in Europa e la presenza di più versioni di se stesso in Spider-Man: No Way Home (il terzo film) lo hanno però portato lontano da quelle atmosfere, che probabilmente non ritorneranno in Spider-Man 4, che potrebbe seguire la scia del film precedente, capace di incassare 1,9 miliardi di dollari.