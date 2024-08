L'annuncio del Direct ha riacceso le speranze dei fan di Hollow Knight: Silksong, che sono pronti a soffrire

Nintendo ha annunciato per domani una combo di Nintendo Direct , uno dedicato ai giochi indie, l'altro ai giochi di terze parti. Indovinate un po' chi è tornato a sperare di vedere il gioco che aspetta di più al mondo? Bravi, i fan di Hollow Knight: Silksong , che proprio non ne vogliono sapere di rassegnarsi, nonostante siano pronti ad avere nuovamente il cuore spezzato e l'amarezza della vita serpeggi nei loro luoghi social.

Un altro evento senza Silksong?

Se non sapete di cosa stiamo parlando, Hollow Knight: Silksong è stato annunciato nel 2019, dopo l'enorme successo di critica e di pubblico di Hollow Knight, ma da allora è stata un'altalena di emozioni per chi lo sta aspettando, tra annunci che sembrano precedere il lancio e sparizioni repentine. Quando apparve durante un evento Xbox nel 2022, molti sperarono che sarebbe arrivato prima di giugno 2023 (visto che i giochi mostrati erano stati annunciati tutti entro quella data), ma niente.

I mesi passano, gli eventi si accavallano e di Silksong non sembra esserci più traccia.

Il risultato è che ogni showcase generale, di qualsiasi marchio, viene ormai accompagnato dalla domanda: sarà mostrato Hollow Knight: Silksong? Lo stesso sta accadendo con il Direct di domani, anche se c'è grande disillusione nell'aria. Sul forum Resetera è stato aperto un sondaggio in merito, in cui l'86% dei rispondenti ha fatto capire di non credere alla presenza del gioco di Team Cherry. Il 14% rimane invece ottimista. Comunque sia, in linea di massima ci si scherza su, come dimostrano i meme più recenti.

Quindi possiamo aspettarci Hollow Knight: Silksong per il Nintendo Direct di domani? Difficile dirlo, ma cerchiamo di essere ottimisti e speriamo di poterci giocare entro la fine di questo decennio.