The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom annunciato con data di uscita e Zelda come protagonista

Il gioco è stato presentato con un trailer, che trovate nel player sottostante. Per l'occasione è stata annunciata anche la data di uscita su Nintendo Switch, fissata al 26 settembre 2024 . Lo stesso giorno sarà disponibile un nuovo modello in edizione speciale Hyrule di Nintendo Switch Lite.

Una delle sorprese del Nintendo Direct di giugno 2024 è stata senza dubbio The Legend of Zelda: Echoes of Widsdom , un nuovo capitolo della serie con protagonista la principessa Zelda , che dovrà sfruttare l'ingegno e un bastone magico che le permette di replicare gli oggetti per salvare Hyrule da una catastrofe.

Un The Legend of Zelda diverso dal solito

Come possiamo vedere nel trailer qui sotto, in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è il regno di Hyrule è minaciato da degli strani squarci che risucchiano tutto quello che incontrano, anche il povero Link. Questa volta sarà quindi Zelda a vestire il ruolo di protagonista e prendersi carico del destino del mondo.

Questo ha dato modo al team di Eiji Aonuma di inventare un gameplay tutto nuovo. Zelda non combatte con spada, scudo e arco, bensì potrà sfruttare il potere di un bastone magico che le permette di replicare gli oggetti, come tavoli, letti, rocce e persino i nemici, che potranno essere schierati in campo per avere man forte in battaglia o superare puzzle ambientali.

Questo dà vita a un ventaglio di azioni e soluzioni incredibilmente vasto, tanto che lo stesso Aonuma afferma di non aver contato tutti gli oggetti che Zelda è in grado di replicare con la magia e che il gioco è stato realizzato in modo tale che l'avventura risulti differente per ogni giocatore.

Che ne pensate di The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom? Il primo trailer e immagini vi hanno impressionato positivamente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.