NVIDIA vuole implementare 100 milioni di assistenti AI nel suo futuro

Il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha recentemente rivelato l'ambizioso progetto dell'azienda di implementare 100 milioni di assistenti AI nel futuro prossimo. Durante un'intervista nel podcast BG2, Huang ha esposto i piani per trasformare NVIDIA in una potenza tecnologica , affermando che l'azienda si sta dirigendo verso un'espansione significativa del proprio organico umano, puntando a raggiungere i 50.000 dipendenti. Tuttavia, la vera rivoluzione sarà rappresentata dal ruolo degli assistenti AI , che supporteranno i lavoratori umani nelle attività di routine e a bassa priorità, migliorando l'efficienza e alleggerendo il carico lavorativo.

Un esercito di Assistenti Digitali

Gli assistenti AI di NVIDIA saranno in grado di eseguire compiti che spesso risultano noiosi o ripetitivi, liberando i dipendenti per occuparsi di attività più strategiche. Huang ha spiegato che gli assistenti AI saranno presenti nei canali di comunicazione aziendale, come Slack, interagendo tra di loro e con i dipendenti umani, creando una base lavorativa mista tra intelligenze artificiali e biologiche. Questi assistenti digitali saranno una risorsa fondamentale per migliorare la produttività aziendale, fornendo dati dettagliati sulle prestazioni e contribuendo a una crescita aziendale più sostenibile.

NVIDIA e i suoi progetti per i robot umanoidi.

In risposta alle preoccupazioni sull'impatto dell'AI sull'occupazione umana, Huang ha ribadito che l'obiettivo non è la sostituzione dei lavoratori, ma la loro integrazione. NVIDIA punta infatti a far coesistere l'AI con gli umani, migliorando la produttività senza ridurre i posti di lavoro. Anzi, l'azienda prevede che con l'ausilio degli assistenti AI, si creeranno nuove opportunità occupazionali, potenziando i lavoratori e permettendo loro di concentrarsi su compiti di maggiore rilevanza. "L'IA non sostituirà i lavori; li trasformerà e creerà nuovi ruoli," ha affermato Huang, sottolineando l'impatto positivo dell'AI nella crescita e nelle opportunità di assunzione.