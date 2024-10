I voti di Super Mario Party Jamboree sono eccellenti, ma non mancano le eccezioni

I voti di Super Mario Party Jamboree sono davvero eccellenti: a quanto pare il nuovo episodio della serie Nintendo ha convinto la stampa internazionale, sebbene ci siano alcune eccezioni, come il clamoroso 4/10 assegnato al gioco da Eurogamer.

The Enemy - 10

Gamereactor - 9

CGMagazine - 9

Nintendo Life - 9

God is a Geek - 9

PlaySense - 9

TheSixthAxis - 9

Vooks - 9

IGN - 9

Pocket Tactics - 9

Metro GameCentral - 9

Screen Rant - 9

GamesHub - 9

GAMINGbible - 9

Multiplayer.it - 8,5

My Nintendo News - 8,5

Meristation - 8,5

Player 2 - 8,3

COGconnected - 8

TechRadar Gaming - 8

TheGamer - 8

VGC - 8

XGN - 8

Shacknews - 8

Checkpoint Gaming - 8

TrueGaming - 7,5

Wccftech - 7,5

Digital Trends - 7

Stevivor - 7

Twinfinite - 7

GameSpot - 6

Eurogamer - 4

Com'è possibile vedere dalla lista delle valutazioni, il numero che si ripete più spesso è 9 e ciò restituisce senz'altro l'idea di un prodotto davvero solido, in particolare per gli appassionati della serie Mario Party. Come detto, tuttavia, ad alcuni il gioco non è piaciuto così tanto.

Al di là di alcuni voti nell'orbita del 7, colpisce senz'altro il già citato 4 asssegnato da Eurogamer: stando alla recensione della testata, Jamboree semplicemente non è un titolo divertente e manca dunque il proprio obiettivo principale, ma si tratta di un'opinione decisamente isolata.