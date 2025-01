Stardew Valley passa invece dall'ottavo al quinto posto, il che dovrebbe dare un'idea dell'incidenza dei titoli che è possibile acquistare unicamente in formato digitale, come si può vedere nell'apposita classifica qui sotto.

Super Mario Party Jamboree non si schioda dalla vetta della classifica Nintendo eShop , al punto che abbiamo ormai perso il conto delle settimane di questo assoluto dominio, che ha lasciato ben poco spazio agli altri giochi disponibili sulla piattaforma digitale.

La classifica digitale

Con i suoi 41 milioni di copie vendute, Stardew Valley sembra anch'esso legato in maniera indissolubile alla testa della classifica riservata ai giochi disponibili nel solo formato digitale, seguito da Among Us e da SpongeBob SquarePants: Krusty Cook-Off.

Stardew Valley Among Us SpongeBob SquarePants: Krusty Cook-Off Jurassic World Evolution Balatro Disney Dreamlight Valley Little Kitty, Big City Hello Kitty and Friends Happiness Parade Body Cam Shooter The Oregon Trail

Certo, la settimana scorsa il simulatore di ConcernedApe aveva lasciato il comando ad Among Us, ma è bastato poco perché la situazione tornasse alla "normalità" e a una staticità che magari il lancio di Nintendo Switch 2 riuscirà finalmente a scuotere.