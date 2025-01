Nintendo Switch 2 supporterà il DLSS, ma quale versione? Parla Digital Foundry

Molti danno ormai per scontato che Nintendo Switch 2 supporterà il DLSS, anche alla luce dei recenti leak relativi alla scheda madre della nuova console ibrida, ma quale versione di questa tecnologia troveremo sulla prossima piattaforma Nintendo?

Secondo Richard Leadbetter, direttore di Digital Foundry, Switch 2 sarà munita di un'architettura basata su Ampere e dunque sulle NVIDIA RTX serie 30, ma molto probabilmente il chipset sarà custom e ciò consentirà a Nintendo di accedere eventualmente a funzionalità specifiche e ottimizzate.

Non sarà presente la Frame Generation, come del resto sostengono in molti, ma le possibilità di upscaling potrebbero differire rispetto a quanto visto su PC in termini di tempi computazionali, intesi come l'attesa in millisecondi necessaria per il rendering di ogni fotogramma.

In tal senso, secondo Leadbetter Nintendo Switch 2 potrà probabilmente gestire un upscaling a 1440p e 60 fps senza problemi, mentre raggiungere i 2160p potrebbe rivelarsi oneroso. Bisognerà inoltre capire quale uso verrà fatto del ray tracing, anch'esso supportato dall'hardware.