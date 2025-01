Marvel Rivals presenta il Battle Pass della Stagione 1 con un trailer spettacolare

Il Battle Pass della Stagione 1 di Marvel Rivals è stato presentato da NetEase Games con uno spettacolare trailer che attinge a piene mani dall'immaginario mistico legato al tema del pacchetto, ovverosia il Darkhold.

"Il Darkhold contiene due potenti incantesimi che hanno suscitato l'interesse di forze opposte", si legge nella sinossi ufficiale. "I Versi Vampirici possono creare creature della notte, mentre la Formula Montesi può eliminarle."

"Quando la Notte Eterna è scesa su New York, le pagine del Darkhold sono state sparse per tutta Manhattan. Ora si apre la corsa per evitare che il suo potere oscuro cada nelle mani sbagliate: unitevi a noi nella battaglia in Marvel Rivals e aiutateci a recuperare le pagine perdute!"

Il Battle Pass della Stagione 1 consentirà di sbloccare dieci nuovi costumi e di ottenere numerosi oggetti cosmetici extra per personalizzare al meglio i vostri eroi.