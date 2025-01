Marvel Rivals: tutte le novità della prima stagione

Questo primo mese, infine, ha visto l'emergere di strategie, exploit, una fiorente comunità di modder e tanti modi di giocare e coordinarsi. Per questo, insieme alla prima stagione, arriverà anche la prima ondata di bilanciamenti per rendere l'esperienza, soprattutto ad alti livelli, meno incentrato sui 10 eroi più performanti.

Il 10 dicembre è previsto l'arrivo della prima stagione e con lei tanti nuovi contenuti tra cui quattro nuovi eroi: i Fantastici Quattro. Ogni storia Marvel, però, ha bisogno di un cattivo e per i prossimi tre mesi raccoglierà il testimone del Dottor Destino (protagonista del primo mese di debutto) nientemeno che Dracula, storico avversario di Doctor Strange, che farà sue le nuove mappe in arrivo.

Marvel Rivals ha avuto un primo mese ricco di traguardi da quando ha fatto il suo debutto globale il sette dicembre. Il suo picco di giocatori contemporanei, secondo SteamDB , è stato di 480.000 utenti, un numero impressionante, ma in linea con le altre grandi produzioni free to play. A sorprendere è il numero di giocatori medi giornalieri di questi 31 giorni: c'erano 350mila utenti, ogni giorno, a giocare il titolo NetEase solo su Steam.

All'interno i giocatori troveranno 10 nuove skin in totale (ne abbiamo viste solo tre, una per Loki, una per Scarlet Witch e una per Wolverine tutte a tema vampiri) e, soprattutto, 600 unità di valuta premium. Il battle pass ne costerà 990, in linea con il resto dell'industria. L'ultima modifica generale in arrivo con la stagione riguarda la modalità competitiva: oltre all'aggiunta di un nuovo rank da tre divisioni tra Grandmaster e Eternity chiamato Celestial , tutti i giocatori perderanno sette divisioni all'avvio della Stagione 1 per cui, ad esempio, chi era Platino 1 inizierà la nuova stagione da Silver 2.

La storia della nuova stagione ha al centro Dracula che ha messo sotto il suo giogo il presente grazie al Chronovium, il nuovo potere che è alla base di tutti gli stravolgimenti che fanno da spina dorsale alla narrativa a Marvel Rivals. Chi è appassionato del mondo di Doctor Strange ricorderà il potere del Darkhold: in questa nuova stagione, infatti, "scienza e magia dovranno collaborare per sconfiggere questa nuova minaccia" ha detto il direttore creativo di Marvel Rivals, Guangguang, "scrivendo così il primo capitolo della nostra Chronoverse Saga , un arco narrativo che puntiamo a sviluppare insieme al gioco".

La Stagione 1 di Marvel Rivals verrà lanciata il 10 gennaio, durerà tre mesi e sarà divisa in due blocchi da sei settimane ciascuno. Nel primo verranno introdotti due dei quattro nuovi eroi: Mr Fantastic e la Donna Invisibile , mentre nel secondo arriveranno la Torcia Umana e la Cosa. A livello strutturale, poi, verrà posta più enfasi sulla storia di questo gioco che, dopo questo primo mese in compagnia del Dottor Destino, continuerà a seguire una struttura a timeline multiple.

Reed Richards e Susan Storm

Mr Fantastic sarà un Duelist (un eroe da danno) molto particolare perché il suo stile di gioco lo avvicina molto più a un tank che a un classico DPS. I suoi attacchi hanno un gittata medio corta, ma mandarli a segno riempie una barra al di sotto del mirino che, al suo massimo, trasforma il personaggio in una spugna per danni con 680 punti vita. Completano il suo kit un'abilità per aggrapparsi a un nemico e avvicinarsi a lui e una ultimate che lo vede martellare ripetutamente con i suoi pugni giganti un'area circolare.

Susan Storm, la Donna Invisibile, potrebbe essere uno degli eroi di supporto più versatili del gioco quando farà il suo debutto

La Donna Invisibile sarà una stratega tutta incentrata su meccaniche di controllo per disabilitare e spostare fuori posizione i nemici vanificandone le abilità o l'efficacia in combattimento. A questi poteri si aggiungono gli scudi che può fornire agli alleati per salvarli da circostanze complesse o per dargli la resistenza necessaria a portare a termine un attacco frontale. Il suo fuoco primario danneggia i nemici e cura gli alleati mentre la sua ultimate crea un cilindro che blocca la visibilità dei nemici all'esterno, ma non degli alleati all'interno. Come se non bastasse, quando è fuori combattimento, Susan Storm attiva la sua invisibilità in automatico.

Per quanto riguarda il bilanciamento, il lead combat designer Zhiyong ha evidenziato come sia evidente, dai dati raccolti, che ai livelli più alti il meta competitivo si sia cristallizzato sulle sinergie tra eroi da distanza e personaggi dotati di scudo. Per questo sia Occhio di Falco sia Hela riceveranno dei depotenziamenti mentre i tank più mobili come Captain America e Venom riceveranno dei miglioramenti per competere ad armi pari con chi può contare su uno spesso scudo.

La ultimate della Donna Invisibile blocca il campo visivo (non i danni) degli avversari garantendo una protezione tattica, non fisica, dalle abilità nemiche

Wolverine e Tempesta, poi, riceveranno dei potenziamenti per "funzionare meglio nelle composizioni di squadra che li vedono protagonisti" continua Zhiyong, "lo stesso avverrà per Cloak & Dagger". Farà piacere a molti sapere che verrà cambiato anche il modo in cui la ultimate di Jeff the Land Shark avvisa gli avversari: il segnale acustico sarà più forte e i colori a terra più evidenti.