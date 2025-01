Game of Thrones: Kingsroad si mostra con un trailer del gameplay, beta in arrivo

Netmarble ha pubblicato il primo trailer del gameplay di Game of Thrones: Kingsroad, che mostra finalmente in azione l'interessante action RPG basato sulla saga di George R.R. Martin, in arrivo nel corso di quest'anno sui dispositivi iOS, Android e PC.

Le sequenze si focalizzano sugli spettacolari combattimenti con cui avremo modo di cimentarci nella campagna di Game of Thrones: Kingsroad, e che sembrano poter contare su di un sistema piuttosto solido e convincente, che alterna scontri ravvicinati, colpi dalla distanza e violente finisher.

Ci sarà tuttavia spazio anche per il comparto narrativo, vedi ad esempio la presenza di Olenna Tyrell nel trailer, e di fasi esplorative che ricordano da vicino Assassin's Creed Valhalla, incluse le sequenze a cavallo, condite anche dalla raccolta di oggetti e dalla risoluzione di alcuni enigmi.