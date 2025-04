La data di uscita di Game of Thrones: Kingsroad è stata annunciata con un trailer

Al termine del trailer è possibile inoltre assistere a un messaggio del game director Hyunil Jang , che ha colto l'occasione per ringraziare tutti gli utenti che hanno partecipato alle beta e fornito il proprio feedback per migliorare l'esperienza.

Game of Thrones: Kingsroad si mostra con un video di gameplay, c'è anche Jon Snow

Il protagonista dell'avventura viene incaricato nientemeno che da Jon Snow di portare a termine una missione fondamentale per il futuro dei Sette Regni, visto che l'inverno sta arrivando e con esso le forze oscure e malvagie che da sempre vi abitano.

Per ufficializzare la data, il team di sviluppo ha pensato bene di pubblicare un nuovo trailer che ribadisce ancora una volta la notevole realizzazione tecnica del gioco, capace di riprodurre in maniera sorprendentemente fedele l'aspetto dei personaggi principali della serie televisiva prodotta da HBO.

Netmarble ha finalmente annunciato la data di uscita di Game of Thrones: Kingsroad , l'interessante action RPG basato sui personaggi e le ambientazioni de Il Trono di Spade, che sarà disponibile su PC, iOS e Android a partire dal 21 maggio .

L'abbiamo provato!

Alcune settimane fa abbiamo provato la demo di Game of Thrones: Kingsroad, ma l'esito è stato un po' spiazzante: sebbene sul piano tecnico e artistico il progetto di Netmarble non sia assolutamente in discussione, strutturalmente appare piuttosto ripetitivo e ci sono parecchi problemi con la rilevazione delle collisioni.

In vista del lancio, ormai imminente, gli sviluppatori avranno apportato le migliorie necessarie per rendere più solido l'impianto di gioco? Lo scopriremo appunto il prossimo 21 maggio su PC e mobile.