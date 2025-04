Call of Duty: Black Ops 6 presenta le nuove mappe della Stagione 3

Call of Duty: Black Ops 6 ha presentato con un trailer le nuove mappe della Stagione 3, disponibili a partire dal 1 maggio tramite un aggiornamento: si tratta di Signal, Haven e Blazetown.

Signal è una mappa di piccole dimensioni, pensata per scontri sei-contro-sei e due-contro-due, collocata all'interno di una stazione costruita su di una piattaforma oceanica. I giocatori iniziano da baie sottomarine opposte e possono affrontarsi direttamente negli edifici centrali o sfruttare percorsi alternativi attraverso la sala di controllo allagata.

Haven è invece una mappa di medie dimensioni, per il sei-contro-sei, che ci conduce in un ex rifugio del KGB ormai decadente. L'area presenta una combinazione di spazi interni ed esterni, con ambienti come la sala da ballo trasformata in centro di comando e giardini trascurati che offrono opportunità tattiche per combattimenti ravvicinati e a media distanza.

Blazetown, infine, è una variante speciale di Nuketown, caratterizzata da tonalità molto particolari che la rendono quasi "giocosa" dal punto di vista estetico, ma non lasciatevi ingannare: anche stavolta farà da sfondo a violentissimi scontri a fuoco.