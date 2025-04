FragPunk è disponibile da oggi su PS5 e Xbox, il trailer di lancio lo conferma

L'impiego delle carte in FragPunk aggiunge un elemento caotico alle partite , dando vita a momenti entusiasmanti e rendendo l'azione imprevedibile.

Il team di FragPunk si prende gioco del rivale Spectre Divide per il suo fallimento, poi di scusa

Sviluppato da Bad Guitar Studios e prodotto da NetEase, FragPunk è uno sparatutto competitivo che tenta la strada di un approccio scanzonato ma solido , puntando a proporre agli utenti un'esperienza più accessibile ma non per questo priva di spessore, anzi.

Il trailer di lancio di FragPunk conferma che il gioco è disponibile a partire da oggi anche su PS5 e Xbox Series X|S , a poche settimane dal debutto su PC, che come sappiamo è avvenuto lo scorso 6 marzo.

Casual ma competitivo

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella nostra recensione di FragPunk, la formula adottata da Bad Guitar Studios favorisce un approccio casual ma senza rinunciare alla componente competitiva, che in uno sparatutto di questo tipo non poteva ovviamente mancare.

Lato gameplay i sistemi appaiono precisi ma permissivi, forti di un arsenale composto da armi non sempre ben bilanciate ma utilizzabili senza grossi problemi, mentre il roster dei personaggi è composto inizialmente da tredici eroi, di cui però solo cinque subito accessibili.

Insomma, FragPunk si è confermato essere un hero shooter di sostanza, solido ma soprattutto capace di mischiare un po' le carte in tavola grazie alle sue novità.