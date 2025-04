Xbox Game Pass ha incassato cifre enormi durante la pandemia, dice un ex Microsoft

Xbox Game Pass ha incassato cifre enormi durante la pandemia : lo sostiene Richie Choudhary, ex head of product di Xbox dal 2019 al 2021, che nel suo profilo LinkedIn ha parlato di entrate pari a 2 miliardi di dollari l'anno .

Eppure si tratta di un mercato fermo

Nei giorni scorsi l'analista Mat Piscatella ha spiegato che Xbox Game Pass, PS Plus e gli altri abbonamenti non crescono ormai alcuni anni, con picchi verificatisi unicamente in concomitanza con eventi particolarmente rilevanti, vedi l'aggiunta di Call of Duty al catalogo del Game Pass.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

A questo punto non rimane che attendere la prossima occasione in cui Microsoft parlerà dei numeri di Xbox Game Pass, aggiornando eventualmente i dati ufficiali al fine di confermare o smentire queste ricostruzioni.