L'app Xbox si aggiorna con la possibilità di acquistare giochi e abbonamenti a Game Pass da smartphone

Dall'app è inoltre possibile impostare la preinstallazione sulle console Xbox in maniera più estesa, oltre a gestire i vari aspetti degli abbonamenti già posseduti dagli utenti.

L'aggiornamento di aprile a Xbox comprende un'ampia serie di novità che abbracciano i vari dispositivi dell'ecosistema e riguardano anche un grosso update all' app Xbox ufficiale, che ora consente di acquistare giochi e abbonamenti a Game Pass direttamente da smartphone, oltre a gestire altre opzioni e funzionalità.

Novità dalle nuove regole degli store

Fino ad ora non era possibile acquistare i giochi direttamente dall'app su Android e iOS in quanto sarebbero stati soggetti ai costi aggiuntivi imposti da Google e Apple riguardo gli acquisti effettuati in app, ma grazie alle recenti modifiche alle politiche del Play Store è ora possibile effettuare tali operazioni.

L'app Xbox in azione

Le nuove regole adottate dagli store mobile ora esonerano gli store digitali dal dover utilizzare obbligatoriamente i sistemi di pagamento previsti da Google per le app Android, cosa che rende ora possibile l'acquisto diretto dei giochi sullo store Xbox.

La possibilità di acquistare i giochi Xbox direttamente dall'app inizierà ad essere distribuita agli utenti beta su iOS e Android e sarà presto disponibile per tutti sul Google Play Store dei dispositivi Android e sull'Apple Store.

Tra le altre novità annunciate con il nuovo aggiornamento c'è anche l'estensione dello streaming dei giochi posseduti a tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate.