Titanfall 3 è ormai una speranza destinata a tramontare?

Titanfall 3 non s'ha da fare: è questo il messaggio che si legge fra le righe degli annunci di oggi, con Electronic Arts che ha licenziato fra le trecento e le quattrocento persone, colpendo in particolare Respawn Entertainment e cancellando R7, il nuovo extraction shooter ambientato appunto nell'universo di Titanfall.

Non si trattava di Titanfall 3, certo, ma del tentativo di consolidare un'ambientazione - la stessa di Apex Legends - che avrebbe fatto da sfondo al prossimo capitolo della saga: un progetto che Vince Zampella e i suoi collaboratori volevano realizzare da tempo.

Con i tagli effettuati oggi, Electronic Arts ha posto un freno alle ambizioni di Respawn, che continuerà a occuparsi del già citato Apex Legends e di Star Wars Jedi, ma evidentemente non potrà impiegare risorse nella creazione di esperienze differenti. Titanfall 3? Ormai è davvero difficile che accada.

L'originale Titanfall ha introdotto novità sostanziali nel panorama degli sparatutto competitivi, il suo sequel ha aggiunto a quell'impianto una solida e appassionante campagna in single player ma non ha riscosso il successo che meritava anche e soprattutto per colpa di un posizionamento infelice, fra Call of Duty e Battlefield.