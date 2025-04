FragPunk ha una data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S, arriverà prima del previsto

Parliamo dunque di qualche giorno di anticipo rispetto alla precedente finestra di lancio indicata dagli sviluppatori. Inizialmente FragPunk sarabbe dovuto arrivare su PS5 e Xbox Series X|S il 6 marzo, assieme alla versione PC Steam. Tuttavia, gli sviluppatori si sono trovati costretti a rinviare il lancio all'ultimo minuto, successivamente indicando la prima metà di maggio come nuovo potenziale periodo di uscita.

FragPunk supporta il crossplay e la cross progression

FragPunk è un hero shooter 5v5, dove i giocatori assumono i panni di vari eroi, ognuno specializzato in ambiti differenti e dotato di abilità uniche. In partita si possono utilizzare varie carte per attivare degli effetti che hanno un grande impatto sulle dinamiche di gioco.

Stando ai dettagli condivisi dagli sviluppatori le versioni PS5 e Xbox Series X|S supporteranno il crossplay e la cross progression con quella PC, permettendo di passare da una piattaforma all'altra mantenendo i progressi fatti. Inoltre, queste versioni supportano la mira assistita e hanno uno schema di controlli ottimizzati appositamente per ridurre al minimo possibile la disparità tra controller e mouse e tastiera.