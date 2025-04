Vediamo la nuova pubblicità di Xbox diretta da David Fincher: "Wake Up", con un topo protagonista

La pubblicità viene definita come un "brand trailer", che punta dunque a incrementare la visibilità del marchio Xbox ma senza puntare particolarmente su un prodotto specifico, perché in effetti non c'è molto spazio per console o altri dispositivi specifici al suo interno, incentrandosi piuttosto sulla marca in maniera concettuale.

Microsoft non investe spesso in pubblicità su Xbox , almeno al di fuori del Nord America, ma in certi casi è riuscita a creare degli spot veramente peculiari e d'impatto, così come sembra essere questo nuovo "brand trailer" intitolato "Wake Up" e diretto da nientemeno che David Fincher e Romain Chassaing .

Uomini e topi

Potete vedere lo spot "Wake Up" riportato qui sotto, ed è un tipo di pubblicità che ci rimanda un po' indietro nel tempo, ad alcuni spot incisivi andati in scena all'inizio degli anni 2000 tra Microsoft e Sony, sebbene in questo caso l'effetto sia molto meno graffiante di alcune vere e proprie provocazioni emerse all'epoca.

In Wake Up di Xbox, diretto da David Fincher e Romain Chassaing, va in scena una favola fuori dagli schemi, che racconta la storia di Horatio, un topo che ritrova la sua umanità attraverso la gioia del gioco.

"Seguiamo Horatio durante una giornata tipica della sua vita che richiama una corsa di topi: un tragitto affollato, la routine dell'ufficio, un pranzo frettoloso alla sua scrivania", si legge nella descrizione ufficiale di Microsoft.

"La mondanità è interrotta da scorci di misteriosi giocatori, gli unici esseri umani che vediamo tra i topi. Dopo una lunga giornata, Horatio accende la sua Xbox sul suo televisore OLED Samsung e si connette con i suoi amici. La necessaria dose di divertimento lo trasforma nell'uomo che è sempre stato".

In sostanza, la pubblicità mette in scena la ricerca dell'umanità che si ritrova nel gioco come attività ricreativa ma anche in grado di riconciliarci con la nostra essenza, a quanto pare, un modo per tramutare i topi in esseri umani.

L'ultima iniziativa pubblicitaria di un certo livello da parte di Microsoft l'avevamo vista poco dopo il lancio di Xbox Series X|S con l'iniziativa "Power Your Dreams", mentre una più particolare si è vista di recente con la campagna "This is an Xbox", studiata per spiegare il cambiamento in atto nel marchio Xbox da semplice console a ecosistema ampliato.