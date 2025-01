Qualcomm punta ai laptop economici con Snapdragon X senza dimenticare le prestazioni

Qualcomm ha presentato lo Snapdragon X, un chipset progettato per rivoluzionare il segmento dei notebook economici da circa 600 dollari. A differenza dei più costosi Snapdragon X Elite e X Plus, dedicati a dispositivi premium, il nuovo SoC punta a un equilibrio tra costo e prestazioni, offrendo tecnologie avanzate a un pubblico più ampio. Con collaborazioni strategiche con produttori come Lenovo, Qualcomm punta a consolidare la propria posizione nel mercato ARM per laptop.

Specifiche tecniche Lo Snapdragon X dispone di una configurazione 8-core, suddivisi in quattro core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza, con una velocità massima di 3.00GHz. Pur senza modalità boost, il SoC compensa questa mancanza con 30MB di cache e un'architettura ottimizzata per il multitasking. I dettagli tecnici dello Snapdragon X. La GPU Adreno integrata offre 1.7 TFLOPS, una potenza paragonabile ai modelli superiori. Ma il vero punto di forza è l'Hexagon NPU, che raggiunge 45 TOPS, garantendo eccellenti capacità di elaborazione AI. Questo lo rende ideale per applicazioni come traduzione in tempo reale, assistenti virtuali e riconoscimento vocale, spesso assenti nei dispositivi di fascia economica.