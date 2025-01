Square Enix augura buon anno con un video che raduna tutti i suoi giochi del 2024

Square Enix ha pubblicato un video nel quale augura buon nuovo anno ai videogiocatori. Certo, forse arriva con un po' di ritardo, ma certamente è il pensiero quello che conta.

Il video - che trovate poco sotto - è una raccolta di scene di videogiochi pubblicati nel 2024 (tra giochi principali, aggiornamenti, port ed espansioni), che mettono in mostra come la compagnia giapponese sia stata in grado di distribuire molti titoli.