Il Pokémon Presents 2025 è stato per sbaglio confermato dagli autori di Pokémon GO

Al momento della scrittura di questa notizia, non abbiamo ancora una conferma ufficiale del Pokémon Presents del 2025, ma un leak di Niantic (autore di Pokémon GO) ha praticamente svelato che ci sarà. La cosa non sorprende nessuno, ma è comunque la prima volta che si parla della questione.

Cosa sappiamo del Pokémon Presents 2025

Come potete vedere nel tweet qui sotto, in alcune linee di codice Niantic ha incluso dei riferimenti al Pokémon Presents 2025, nello specifico per le novità dedicate alla regione di Unova per Pokémon GO. Il tutto è stato notato e condiviso dall'utente mattyoukhama_.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Bisogna precisare che non si deve leggere il riferimento a Unova come un annuncio legato ad altri videogiochi. Le novità di Unova sono unicamente legate a Pokémon GO. Per il momento non ci sono leak riguardo ad altri contenuti che saranno mostrati, anche se con Leggende Pokémon: Z-A già annunciato è credibile che ci sarà spazio per qualche tipo di annuncio riguardo ad esso, oltre ovviamente agli aggiornamenti per altri titoli mobile di Pokémon, no per ultimo GCC Pokémon Pocket.

Per quanto riguarda la data dell'evento, non abbiamo informazioni ma di norma il Pokémon Presents va in onda il 27 febbraio, quindi crediamo che sarà lo stesso anche quest'anno. In attesa, fate un ripasso su quanto era stato mostrato lo scorso anno: tutti gli annunci per Nintendo Switch e mobile del Pokémon Presents 2024.