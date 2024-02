Pokémon Presents: tutti gli annunci per Nintendo Switch e mobile del 27 febbraio

Inoltre, è stato svelato Pokémon Trading Card Game Pocket , per iOS e Android, un nuovo titolo digitale in cui collezionare carte e sfidare gli avversari.

Il Pokémon Presents è andato in onda quest'oggi, 27 febbraio 2024, e ha svelato tante novità. Vediamo tutti i dettagli confermati da The Pokémon Company. Prima di tutto, sono stati annunciati due nuovi giochi.

Gli aggiornamenti di Pokémon

Pokémon Scarlatto e Violetto

Per quanto riguarda Pokémon Scarlatto e Violetto, sono stati annunciati gli Eventi Raid Teracristal per:

Venusaur (28 febbraio - 5 marzo)

Blastoiose (6 marzo - 12 marzo)

Charizard (13 marzo - 17 marzo)

Per quanto riguarda Pokémon GO, è stato confermato un evento cross-over con la serie Orizzonti Pokémon. Troveremo i personaggi Liko e Roy per le foto, Pikachu col cappello da capitano, Ceruledge, Charcadet e Armorouge.

Per quanto riguarda Pokémon Sleep, potremo dormire a fianco di Raikou a marzo 2024. Entei e Suicune arriveranno invece successivamente. Fino al 30 aprile, inoltre, chi farà l'accesso riceverà 10 Pokébiscotti e 1.000 diamanti.

In Pokémon Masters EX, invece, dal primo marzo troveremo Argento (Campione), ovvero il nostro avversario in Pokémon Oro/Argento/Cristallo, e Tyranitar. Troveremo anche Iridio Costumax e Magearna in un'Unità Master. Ci sarà anche la modalità foto, Marisio e Lucario, e 3.000 gemme se fate l'accesso.

Passiamo ora a Pokémon Café Remix, nel quale saranno inseriti dei puzzle per raccogliere le Monete di Gimmighoul, nuovi costumi, e i pokémon Spirigatito, Fuecoco e Quaxly, Koraidon, Miraidon da ottenere con le tombole per aggiungerli allo staff. Ogni creatura avrà un periodo di tempo limitato di disponibilità.

Infine, per Pokémon Unite, saranno aggiunti Miraidon (27 febbraio), Falinks (aprile) e Ceruledge (in futuro). Usando inoltre il codice POKEDAY24 si possono ottenere la Licenza prestito (3 giorni) di Miraidon e la Medaglia rinforzo di platino di Miraidon.