Leggende Pokémon: Z-A, c'è un riferimento a Nintendo Switch 2 nella descrizione del trailer?

Sembra che nella descrizione del trailer di Leggende Pokémon: Z-A sia presente un riferimento a Nintendo Switch 2. Il testo recita infatti: "Leggende Pokémon: Z-A, un nuovo, ambizioso episodio della serie Pokémon, verrà lanciato sulle console Nintendo Switch nel 2025!"

Il plurale è saltato all'occhio dei fan più attenti, visto che finora quella specifica formula non è mai stata utilizzata per indicare i diversi modelli di Nintendo Switch (standard, Lite, OLED) ed è dunque lecito pensare che il nuovo progetto di Game Freak sarà un titolo cross-gen, in uscita appunto su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

A conti fatti, tutto tornerebbe: stando agli ultimi rumor, Nintendo Switch 2 arriverà nel 2025 e quale gioco potrebbe mai funzionare meglio di Pokémon per contribuire al lancio di un nuovo hardware Nintendo?